Calciomercato Empoli, UFFICIALE: che colpo in attacco!

CALCIOMERCATO EMPOLI UFFICIALE OBERLIN / Altro giovane talento per l'Empoli.

In questa ultima giornata di mercato invernale, i toscani si sono assicurati le prestazioni di, come rivela una nota sul sito ufficiale: "L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con ilper l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Dimitri Oberlin". Classe 1997, Oberlin è considerato tra i migliori prospetti della sua età, tanto da aver attirato da tempo le prime attenzioni dei migliori club al mondo. Tuttavia, dopo aver segnato 4 reti nella scorsa edizione dellaed essere stato inserito nella squadra delle rivelazioni dell'anno nella competizione, nella stagione in corso ha avuto un rendimento altalenante.