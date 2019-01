CALCIOMERCATO INTER BRAZAO PARMA / Come anticipato da Calciomercato.it, Brazao arriva in Italia e vestirà la maglia del Parma.

Il club ducale ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del portiere brasiliano, classe 2000.arriva in gialloblu in un'operazione in sinergia con l'che, verosimilmente, a giugno preleverà il calciatore visto che al momento non ha posti da extracomunitari a disposizione.