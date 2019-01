PAGELLE DI INTER-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

INTER-LAZIO VOTI PRIMO TEMPO/ Si chiude a reti inviolate il primo tempo di San Siro fra nerazzurri e biancocelesti. Più vicina al gol del vantaggio la squadra di Inzaghi però, con una bella girata di Immobile sventata dalla respinta coi piedi di Handanovic. Pimpante anche Correa, che in velocità mette in difficoltà la difesa dell'Inter. Poco gioco da parte dei padroni di casa, fischiati anche dal pubblico in alcuni frangenti.

INTER

Handanovic 6,5 -

D'Ambrosio 5,5 -

Miranda 6 -

Skriniar 5,5 -

Asamoah 6 -

Joao Mario 6 -

Gagliardini 5,5 -

Brozovic 6 -

Candreva 5,5 -

Icardi 5,5 -

Politano 5,5 -

All.

Spalletti 5,5 -

LAZIO

Strakosha 6 -

Wallace 6 -

Acerbi 6 -

Radu 6 -

Milinkovic-Savic 6 -

Leiva 6 -

Marusic 5,5 -

Lulic 6 -

Luis Alberto 5,5 -

Correa 6,5 -

Immobile 6,5 -

All. Inzaghi S. 6 -

Arbitro: Abisso 6 -

TABELLINO

INTER-LAZIO 0-0

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Joao Mario, Gagliardini, Brozovic; Candreva, Icardi, Politano. A disp.: Dalbert, Ranocchia, Soares, Nainggolan, Vecino, Perisic, Borja Valero, Martinez, Salcedo, Padelli, Berni. All. Spalletti.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Marusic, Lulic; Luis Alberto, Correa; Immobile. A disp.: Durmisi, Bastos, Kalaj, Parolo, Badelj, Berisha, Neto, Caicedo, Guerrieri, Proto. All. Inzaghi S.

Marcatori:

Arbitro: Abisso 6 -

Ammoniti: 44' Gagliardini (I)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui