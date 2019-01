Calciomercato Inter, caso Perisic: segnale dai tifosi

CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Sfumata la cessione negli ultimi giorni di mercato, Ivan Perisic è destinato a concludere la sua stagione con la maglia dell'Inter.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Una convivenza che si preannuncia difficile, almeno stando alla reazione della tifoseria, che, presente in numero limitato a 'San Siro' per i quarti dicontro la, ha accolto con una bordata di fischi il nome del calciatore durante la lettura delle formazioni. Perisic, del resto, ha rivelato alla dirigenza la sua volontà di lasciare Milano, cosa non avvenuta per la mancanza di offerte soddisfacenti.