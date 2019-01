CALCIOMERCATO INTER CONTE MAROTTA / Antonio Conte a Milano ed allora impazzano le voci che l'ex commissario tecnico accostato anche all'Inter per la prossima stagione.

Alla 'Rai' ha parlato anche di questo l'amministratore delegato dei nerazzurri Giuseppeprima della sfida dicontro la: "Conte? Non so (sorride, ndr). Milano è una città molto grande, non significa che debba essere accostato a una o l’altra squadra. Noi abbiamoche sta facendo bene, siamo terzi, in Coppa Italia ed in Europa League, il nostro cammino passa attraverso questi importanti obiettivi e da parte nostra c’è massima fiducia nel nostro allenatore".