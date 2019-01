CLASSIFICA COLPI PIU’ COSTOSI ITALIA – Dopo giornate piene di trattative, smentite, contro smentite, colpi di scena e ufficializzazioni, sia in entrata sia in uscita, la sessione invernale di calciomercato è terminata. Una sessione che si è basata principalmente su giovani scommesse e su vecchi ritorni. Il tutto però sempre con un unico obiettivo, cioè colmare quelle lacune evidenziate nella prima parte della stagione, per ottenere migliori risultati nella seconda parte, nella speranza di raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno. In questo senso, la classifica dei colpi più costosi in Italia la guida il Milan che, con due acquisti di prospettiva, si aspetta di aver ridotto il gap con le dirette concorrenti per un posto in Champions League.

Calciomercato Serie A, i colpi più costosi: comanda il Milan con Piatek

Come già anticipato, la sessione invernale di calciomercato della stagione 2018/2019 è stato all’insegna dei giovani e dei vecchi amori. Le nuove speranze vestono il colore rossonero del Milan, grazie agli ingaggi di Piatek e Paquetà, entrambi acquistati per 35 milioni a testa rispettivamente da Genoa e Flamengo. Cifre, che pongono i due neo milanisti al primo posto in tandem nella speciale classifica dei colpi più costosi della sessione invernale.

Al terzo e quarto posto, ci sono Manolo, entrambi giunti rispettivamente allae alla(trasferimento a giugno), con obbligo di riscatto a 12 milioni. Al quinto posto, c’è, riacquistato dall’per 7,5 milioni dal(resterà in Abruzzo). All’insegna della difesa è anche il sesto posto con l’ex Empoli,, che è stato acquistato dalla Fiorentina per una cifra pari a 7 milioni. All’ultimo posto di questa speciale classifica troviamo: dopo la breve parentesi turca con il, l’ex Milan ritorna in Serie A grazie alche ha acquistato il suo cartellino per una cifra pari a 5 milioni.

Ecco i colpi più costosi in Serie A:

1) Piatek (dal Genoa al Milan): 35 milioni

2) Paquetà (Dal Flamengo al Milan): 35 milioni

3) Gabbiadini (Dal Southampton alla Sampdoria): 12 milioni

4) Traorè (Dall'Empoli alla Fiorentina): 12 milioni

5) Sansone (dal Villarreal al Bologna): 11 milioni

6) Gravillon (Dal Pescara all'Inter): 7,5 milioni

7) Rasmussen (Dall'Empoli alla Fiorentina): 7 milioni

8) Kucka (dal Trabzonspor al Parma): 5 milioni

