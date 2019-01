CALCIOMERCATO INTER BERGWIJN MANCHESTER UNITED/ Steven Bergwijn è un serio obiettivo di calciomercato dell'Inter per la prossima estate ma non solo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Negli ultimi giorni infatti, anche il Manchester United si è fatto avanti per l'esterno offensivo del PSV. Stando a quanto riportato da 'SkySports', i Red Devils sarebbero pronti, così come l'Inter, all'assalto per l'olandese nella prossima estate. Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!