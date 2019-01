FIORENTINA ROMA VERDONE/ Carlo Verdone, noto attore italiano e tifoso della Roma, intervistato ai microfoni di 'Rai Radio1', ha parlato della cocente sconfitta dei giallorossi contro la Fiorentina per 7-1: "Va cambiato qualcosa, prenderei una sedia e la tirerei a qualcuno. A Di Francesco voglio bene ma non riesce a gestire il gruppo, c'è una spaccatura all'interno dello spogliatoio. Così non si va avanti".

Per le ultime notizie sulla Coppa Italia---> clicca qui!

L'attore capitolino ha poi chiosato sul calciomercato estivo: "Chi è N'Zonzi? Pastore a Parigi non vedeva il campo. Marcano, Coric e Bianda? Chi abbiamo preso. Se non danno un ok a Pallotta per lo stadio, si continuerà con questa direttiva delle plusvalenze e delle cessioni".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui