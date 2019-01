CALCIOMERCATO INTER JOAO MARIO PSG/ Una delle notizie migliori dei primi 6 mesi della stagione nerazzurra, è sicuramente quella del ritorno in pianta stabile in prima squadra di Joao Mario. Schierato a sorpresa da Luciano Spalletti nella trasferta con la Lazio, il centrocampista portoghese ha scalato le gerarchie della linea mediana nerazzurra fino a diventare una delle prime alternative a disposizione del tecnico di Certaldo.

Ma il calciomercato non si ferma mai, soprattutto in queste ultimissime ore , e, stando a quanto riportato da 'Paris United', l'ex Sporting Lisbona sarebbe stato offerto al PSG. Per le ultime notizie sui trasferimenti di Serie A---> clicca qui!

Secondo il portale francese, vicino al club parigino, l'artefice della proposta sarebbe Kia Joorabchian, precedentemente procuratore di Joao Mario, ora assistito dalla sua famiglia.

