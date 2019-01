CALCIOMERCATO INTER VRSALJKO/ Sime Vrsaljko, terzino destro della nazionale croata, è stato uno dei grandi colpi del calciomercato estivo dell'Inter. Il laterale di proprietà dell'Atletico Madrid sta convivendo da inizio stagione con un problema al ginocchio che ha costretto i nerazzurri a tutelarsi con l'arrivo di Cedric Soares dal Southampton.

Proprio in merito al guaio fisico di Vrsaljko, ha parlato Boris, medico della Croazia, ai microfoni di 'TPortal': "Il problema, secondo me, non è stato trattato in maniera corretta. Senza vedere il ginocchio dolorante non posso esprimere un giudizio. Di solito, quando la parte interessata è la cartilagine, i tempi di recupero vanno dai 6 mesi ad un anno". Per le ultime notizie sugli infortunati dell'Inter---> clicca qui!

Nemec ha poi aggiunto: "Nei grandi campionati ci sono molte partite ravvicinate, il suo ginocchio non era guarito del tutto prima dell'inizio della stagione e ora i problemi vengono a galla".

