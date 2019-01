Calciomercato Inter, trovata la chiave per Chiesa

CALCIOMERCATO INTER CHIESA FIORENTINA - L'Inter si è mossa poco in questa sessione invernale di mercato, ma si annuncia già da adesso grande protagonista per l'estate.

A tal proposito, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset', Marotta vorrebbe giocare d'anticipo per battere la concorrenza di, Napoli e dei club stranieri per Federico, attaccante esterno dellagrande protagonista di questo avvio di 2019 in campionato e in Coppa Italia. L'idea è quella di mettere sul piatto il cartellino di Yann, ala francese attualmente in prestito alche piace molto ai viola, per abbassare le pretese del club toscano che per il suo gioiello chiede circa 70 milioni di euro.