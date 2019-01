CALCIOMERCATO NEWCASTLE UFFICIALE ALMIRON/ Il Newcastle United di Rafa Benitez è scatenato in queste ultime ore di calciomercato. E' infatti arrivato l'annuncio dell'ufficialità dell'arrivo al St. Almiron, trequartista paraguiano proveniente dalla MLS. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti di gennaio---> clicca qui!

Classe 1994, Almiron arriva in Premier League dall'Atlanta United per la cifra di 24 milioni di euro. Numeri che fanno entrare il giocatore sudamericano nella storia come la cessione più onerosa della storia del primo campionato statunitense.

