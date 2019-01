CALCIOMERCATO PARMA SCHIAPPACASSE ATLETICO MADRID/ Con ogni probabilità, stando a quanto riportato da 'SkySport', Nicolàs Schiappacasse, attaccante uruguaiano dell'Atletico Madrid, sarà un giocatore del Parma.

Classe 1999, il talento dei Colchoneros era stato girato in prestito al Real Majadhonda la scorsa estate di calciomercato ma ora potrebbe lasciare lasciare la Spagna per approdare in Serie A. Per le ultime notizie sulla sessione dei trasferimenti invernale---> clicca qui!

In questa stagione, Schiappacasse ha totalizzato 13 presenze in La Liga2, mettendo a segno una rete e firmando un assist.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui