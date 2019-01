CALCIOMERCATO EMPOLI UFFICIALE CAGLIARI FARIAS PAJAC/ A pochissime ore dalla scadenza della sessione di mercato invernale, l'Empoli piazza un doppio colpo in ottica salvezza: Diego Farias e Marko Pajac.

Il primo, cercato da diverse squadre in Serie A , ha scelto i toscani per trovare più minuti e spazio dopo 6 mesi non da titolarissimo con la maglia del Cagliari. Entrambi arrivano al Castellani in prestito con opzione per il riscatto.