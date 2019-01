Calciomercato, dalla Russia alla Cina: le sessioni ancora aperte

CALCIOMERCATO SESSIONI APERTE - Cinque minuti fa è scattato il gong della chiusura del calciomercato invernale in Italia. A mezzanotte sarà la volta di Francia, Spagna, Olanda, Scozia, Portogallo, Belgio, Danimarca, Grecia e Turchia; mentre Germania e Inghilterra hanno anticipato alle ore 18.

In Europa restano ancora aperti altri mercati: in Israele si andrà avanti fino al 5 febbraio, infino al 6, in Serbia fino all'8, in Ungheria il 14, ine Croazia il 15, ine Repubblica Ceca fino al 22, in Romania il 25, ine Bulgaria il 28, mentre ine Norvegia addirittura fino al 31 marzo.

Per quanto riguarda il resto del mondo, ecco le date di chiusura del calciomercato invernale più importanti: in Arabia Saudita il 4 febbraio, in Argentina il 20 febbraio, mentre in Cina e in Colombia il 28 dello stesso mese. A marzo è la volta del Cile il giorno 19, della Corea del Sud il 28, dell'Uruguay, del Perù e del Giappone il 29. Deadline day il 3 aprile in Brasile, mentre un discorso diverso meritano gli Stati Uniti, dove la Primary Transfer Window inizierà il 13 febbraio e chiuderà il 7 maggio.

