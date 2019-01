CALCIOMERCATO LAPADULA PARMA GENOA / Il Parma è uno dei club più attivi del mercato di Serie A e potrebbe regalarsi un nuovo rinforzo in attacco in caso di addio in extremis di Ceravolo, richiesto in Serie B.

Il Parma avrebbe messo nel mirino Gianluca Lapadula. L'attaccante torinese non sta trovando spazio al Genoa e potrebbe approdare nelle fila dei ducali nelle prossime ore.

