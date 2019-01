PAGELLE CALCIOMERCATO / Milan regina, flop Roma e Juventus rimandata: si chiude la sessione invernale di calciomercato, con una serie di certezze e conferme, ma anche tante incognite. Calciomercato.it vi propone le pagelle delle 20 squadre di serie A:

ATALANTA 6 - Difficile migliorare la rosa di Gasperini. Escono Rigoni, Valzania e Tumminello che non trovavano spazio, entrano due profili poco conosciuti come Ibanez e Braciano. Mezzo punto in meno per non essere riusciti a prendere un attaccante.

BOLOGNA 5 - Impostare un mercato per Filippo Inzaghi (Sansone e Soriano) con l'ex allenatore milanista in bilico non è stato certamente un capolavoro di strategia. Nei giorni finali di mercato, la dirigenza felsinea ha tentato di venire incontro alle richieste di Sinisa Mihajlovic, portando in Emilia due calciatori già allenati dal tecnico serbo come Edera e Lyanco.

CAGLIARI 6.5 - Molto attivo sia in entrata che in uscita, il direttore sportivo Marcello Carli è riuscito a sistemare tutte le tessere del puzzle. Quello sardo è stato uno dei club maggiormente operativo nell'ultimo giorno di trattative, durante il quale ha chiuso le operazioni Cacciatore, Luca Pellegrini e Cyril Thereau. Tre innesti richiesti da Maran, al pari di Birsa. Inoltre, la proprietà rossoblu è riuscita a resistere agli assalti italiani ed esteri per Nicolò Barella, rinviando la sua cessione all'estate, assicurandosi da subito un prospetto interessante come Cristian Oliva.

CHIEVO 6 - Schelotto, Piazon e Diousse: il giusto mix di esperienza e qualità, per provare a dare uno scossone alla classifica. Pesa, però, la partenza di Birsa, che ha raggiunto Maran a Cagliari.

EMPOLI 6.5 - Una vera e propria rivoluzione. Via il talentuoso Zajc, neo giocatore del Fenerbahce, e Rasmussen, arrivano Farias, Diks, Oberlin, Pajac, Nikolau e Dell'Orco. Il tecnico Iachini avrà quindi a disposizioni una squadra più adatta al suo gioco, anche se in molti già rimpiangono Zajc.

FIORENTINA 7.5 - Il colpo Muriel alimenta i sogni europei della squadra di Stefano Pioli. Il colombiano è entrato subito nell'undici titolare, risultando decisivo in campionato e Coppa Italia. Ottime anche le operazioni già concluse (per giugno) Traore e Rasmussen, in arrivo dall'Empoli, e Zurkowski.

FROSINONE 6 - Il successo sul Bologna ha dato nuova linfa ai ciociari in chiave salvezza. Anche sul mercato: alla corte di Baroni sono arrivati Valzania, Viviani, Trotta e Simic. Sono partiti, invece, i giocatori che hanno avuto poco spazio come Soddimo, Ardaiz e Crisetig, mentre Joel Campbell ha preferito accettare la corte dei messicani del Leon.

GENOA 6.5 - Dolorosa, ma inevitabile, la cessione di Piatek, passato al Milan per sostituire Higuain in cambio di 35 milioni di euro. In compenso, per Prandelli sono arrivati diversi rinforzi, per il presente e il futuro: Sanabria, già in gol, Sturaro dalla Juve, Pezzella dall'Udinese e Jandrei della Chapecoense sono i nomi più conosciuti. Molto interessanti il centrale Lerager e il giovane Schafer. Romero e Kouame, trattenuti in rossoblu fino a giugno, sono i veri colpi di Preziosi e Perinetti.

INTER 5.5 - Sin dalla scorsa estate si attendeva l'arrivo di un centrocampista. Ad agosto sfumò Modric, a gennaio non è stato fatto nemmeno un tentativo. Preso Cedric Soares per rimpiazzare l'infortunato Vrsaljko. La società dimostra la sua forza tenendo gli scontenti Miranda e Perisic non essendo arrivate offerte all'altezza: ma quale sarà il loro rendimento?

JUVENTUS 5 - Il caso Benatia non è stato gestito nella maniera migliore possibile e l'arrivo di Caceres dalla Lazio non può colmare il vuoto lasciato dal marocchino nella rosa di Allegri. A maggior ragione, dopo gli infortuni di Bonucci e Chiellini.

Ci si aspettava un ulteriore rinforzo nel reparto difensivo, Bruno Alves del Parma il nome più in voga, ma si è deciso di non affondare il colpo. Un grosso rischio per Paratici, soprattutto in proiezione degli impegni in Champions League.

LAZIO 5.5 - Il minimo sindacale. La Lazio, che punta al quarto posto, in questa sessione di mercato si è rinforzata solo con Romulo. L’esterno destro proveniente dal Genoa costituisce un’alternativa a Marusic e Patric, ma non è quel campione invocato dai tifosi o quel profilo pronto e di qualità (in poche parole un titolare) chiesto da Simone Inzaghi, per di più arrivato nell’ultimo giorno utile. In uscita i prestiti di Caceres alla Juventus, Murgia alla Spal e la coppia di ex Primavera Rossi-Lombardi al Venezia. Operazioni per sfoltire la rosa.

MILAN 7 - Leonardo e Maldini piazzano i colpi Paqueta e Piatek. La doppia P da 70 milioni, subito utile alla causa, due titolari chiamati a sostituire Bonaventura e Higuain. Proprio l'argentino rappresenta il flop più clamoroso. Ceduto dopo solo sei mesi, con il polacco che si è preso subito San Siro. La speranza è di aver schiacciato la maledizione del 9 ma al Milan serviva anche altro: per tutto il mercato i rossoneri hanno inseguito un'ala. Troppo complicato arrivare a Carrasco, se ne riparlerà in estate. Difficoltà anche nel piazzare gli esuberi: Montolivo, Bertolacci e Jose Mauri andranno in scadenza a giugno e così si potrà finalmente dare vita al restyling a centrocampo.

NAPOLI 6 - Mercato senza colpi per l’immediato, l’operazione che ha impegnato di più il Napoli è il rifiuto alla proposta del Paris Saint Germain per Allan. Rog in prestito al Siviglia in cerca di una nuova esperienza come Maksimovic un anno fa e, soprattutto, tante idee per il futuro rinviate all’estate.

PARMA 6 - Non è stato facile, ma alla fine il ds Faggiano ha mantenuto la parola: Bruno Alves è rimasto, nonostante i reiterati attacchi della Juventus. In entrata, si segnalano invece gli ingressi di Kucka, Diakhate e Machin.

ROMA 4.5 – Nonostante una rosa che ha mostrato molte lacune a livello qualitativo, la Roma non ha fatto nulla in entrata in questa sessione invernale di calciomercato. Le imbarcate e le rimonte subite in campionato hanno dato ragione a chi ha invocato l'arrivo di un difensore centrale e di un centrocampista alla De Rossi, ma le mancate cessioni dei calciatori che hanno deluso (Marcano) o che non hanno trovato spazio sin qui (Coric) non hanno consentito ai capitolini di rimpinguare un budget inspiegabilmente a zero. L'unica operazione rilevante è stata fatta in uscita, cedendo Luca Pellegrini al Cagliari e lasciando la fascia sinistra nelle mani, o meglio nei piedi, di Kolarov e Santon.

SAMPDORIA 6.5 - Il ritorno di Gabbiadini a titolo definitivo è stato il fiore all'occhiello della campagna acquisti blucerchiata che, vista l'ottima stagione sin qui disputata, non aveva certo bisogno di interventi massicci e ristrutturazioni. Abile a piazzare altrove gli scontenti, la dirigenza ligure ha gestito senza troppi affanni una sessione invernale da sufficienza piena.

SASSUOLO - 5.5 - Il passaggio di consegne Boateng-Scamacca non è sicuramente favorevole al progetto tecnico di De Zerbi. Ma il tecnico dei neroverdi può consolarsi con l'arrivo del difensore turco Demilar, sbarcato in Emilia con la regia della Juventus.

SPAL 6 - Murgia più Vasco Regini, Viviani tra i pali, e la qualità di Jankovic. La Spal mette a segno i colpi programmati, mentre in uscita saluta Viviano, neo calciatore del Frosinone. Il tecnico Semplici può ritenersi quindi soddisfatto, ora la rosa è più completa.

TORINO 6 - Via Edera e Lyanco, nuovamenti giocatori di Mihajlovic, ma anche una lunga serie di no per Belotti, cercato in Cina e dal West Ham. Il Torino ha vissuto un mese tranquillo, da spettatore. Mazzarri avrebbe voluto un mediano, ma Cairo ritiene questa rosa all'altezza per centrare una tranquilla qualificazione europea.

UDINESE 6.5 - Sfoltita la rosa con le partenze dei vari Scuffet, Pezzella, Vizeu, Coulibaly e Machis; arrivano Okaka e Zeegelaar dai 'cugini' del Watford oltre a De Maio dal Bologna e Sandro dal Genoa. Alla fine il vero colpo di gennaio è quello di aver trattenuto De Paul che può fare la differenza nella corsa salvezza.

