CALCIOMERCATO NEWCASTLE BARRECA MONACO / Dopo il mancato approdo di Jordan Lukaku, il Newcastle di Rafa Benitez ha cambiato obiettivo, spostando il tiro su Antonio Barreca.

Il terzino sinistro classe 1995, che nelle scorse settimane era stato accostato anche al, appare ormai in procinto di accasarsi in. Per le ultime notizie sulla sessione invernale dei trasferimenti---> clicca qui!

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' ci sarebbe già la firma del calciatore che lascia il Monaco dopo una prima metà di stagione altamente deludente con appena 9 apparizioni tra campionato e coppe. Si attende ora solo l'ufficialità da parte dei club per il trasferimento di Barreca al Newcastle.

