CALCIOMERCATO MILAN SAINT MAXIMIN / In queste ultime ore di mercato Leonardo e Maldini sono al lavoro per cercare di regalare a Gennaro Gattuso un nuovo rinforzo per l'attacco: viste le difficoltà registrate sul fronte Carrasco, la dirigenza rossonera sta cercando di portare a Milano Allan Saint-Maximin, esterno offensivo classe 1997 del Nizza.

Ilci sta provando con la solita formula del prestito oneroso che però al momento pare non convincere il club francese. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Il suo agente Mirko Kirdermir, intervistato da 'Sportmediaset', ha fatto chiarezza sulla situazione: ''Adesso è quasi impossibile, perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo. A giugno invece l'operazione potrebbe essere possibile, perché il giocatore gradisce la destinazione''.



Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui