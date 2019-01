CALCIOMERCATO ARSENAL DENIS SUAREZ ARSENAL / Dopo giorni di rumors e trattative è arrivata anche l'ufficialità: Denis Suarez è un nuovo giocatore dell'Arsenal.

Ad annunciare il tutto ci hanno pensato i 'Gunners' e ilsui propri canali ufficiali. Il centrocampista spagnolo si unisce al club inglese in prestito fino al termine della stagione con opzione per l'acquisto. Il Barça però dall canto suo comunica che Suarez ha anche prolungato il contratto fino al 2021 prima di passare all'Arsenal. L'allenatore dei 'Gunners'ha poi commentato così ai canali ufficiali del club l'arrivo dell'ex Villarreal: "Siamo davvero felici per questo rinforzo. Denis è un giocatore che conosciamo bene, ho lavorato con lui al Siviglia. Ci porterà qualità e opzioni offensive, sono convinto che riuscirà ad aiutare l'Arsenal".