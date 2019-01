CALCIOMERCATO AFFARI SALTATI PERISIC ALLAN / Non sono mancati i colpi di scena in questa finestra invernale del calciomercato. Anche alla voce affari sfumati. Il primo della lista è sicuramente Luis Muriel, che molti indicavano come promesso sposo del Milan dopo le parole di stima post-Spal di Gennaro Gattuso nei confronti dell'attaccante. In realtà. il colombiano ancora prima aveva dato la sua parola alla Fiorentina, poi mantenuta per le fortune di mister Pioli visto anche l'impatto che Muriel ha avuto in maglia viola. Ma non solo Muriel. Il 'Diavolo' ha provato l'affondo anche per Carrasco per rinforzare le corsie offensive di Gattuso: affare complicatissimo, che alla fine non ha sorriso ai rossoneri. Così come per Deulofeu, il cui ritorno a Milano è sfumato viste le richieste (30 milioni di euro) del Watford.

Sull'altra sponda dei Navigli ha tenuto banco il caso Perisic, che aveva chiesto la cessione per lasciare l'Inter già a gennaio. Ma l'Arsenal, interessata al cartellino del croato, si è limitata ad offrire ai nerazzurri un prestito con diritto di riscatto a fine stagione, senza l'obbligo chiesto da Marotta ed Ausilio. Nulla di fatto, alla stregua di Darmian: il laterale del Manchester United era un'alternativa all'infortunato Vrsaljko, prima che la dirigenza meneghina virasse su Cedric Soares. Anche la Juventus si era interessata all'ex Torino per rimpiazzare un'eventuale partenza di Spinazzola, poi rimasto alla corte di Allegri. In questo caso il terzino di Foligno è stato inseguito per diverse settimane, vanamente, dal Bologna.

Sempre la Juve non ha affondato il colpo last-minute per Bruno Alves , ritornato d'attualità dopo l'infortunio di Chiellini che si è aggiunto in casa bianconera al ko di Bonucci.

A vuoto l'assalto del Paris Saint-Germain per Allan, a lungo corteggiato dai parigini per portarlo subito alla corte di Tuchel. I campioni di Francia non hanno però accontentato le richieste del Napoli e del patron De Laurentiis, che per il centrocampista brasiliano pretendeva un assegno da 100 milioni di euro. Se ne riparlerà però la prossima estate. Il Genoa oltre a Sanabria aveva pensato pure all'arrivo di Pjaca in attacco per rimpiazzare Piatek, con la Fiorentina (dove il croato è in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dalla Juventus) però che non ha dato il via libera all'operazione. Sempre nelle fila dei 'Grifoni' ha stupito il dietrofront dell'olandese Ehizibue, quando ormai mancava solamente l'ufficialità per il terzino del PEC Zwolle. La telenovela Nandez-Cagliari si è chiusa con la permanenza dell'uruguaiano al Boca Juniors, così come non si è concretizzato neanche il prestito (via Inter) del giovane portiere brasiliano Brazao al Chievo. Saltato, infine, anche il trasferimento dalla Lazio al Newcastle di Jordan Lukaku, senza dimenticare l'offensiva - non andata a buon fine - della Roma per Vida.

