CALCIOMERCATO INTER ASHLEY YOUNG / Dopo aver prenotato Diego Godin in vista della prossima estate, la dirigenza dell'Inter continua a monitorare con particolare attenzione il mercato dei paramteri zero.

Tra i diversi profili seguiti dac'è anche quello diche ha il contratto in scadenza a giugno con ilSecondo quanto riportato dal 'Mirror' il terzino inglese è destinato però a rimanere all'Old Trafford: le due parti avrebbero raggiunto un accordo per il rinnovo con il contratto che verrà prolungato di un altro anno. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.