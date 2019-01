CALCIOMERCATO ATALANTA BRACIANO / Colpo in entrata per l'Atalanta che con una breve nota sul proprio sito ufficiale ha reso noto l'arrivo di Willy Braciano, centrocampista difensivo classe 1999: "Atalanta B.C. Mimosas. Braciano, classe 1999, dopo aver vestito la maglia della Costa d'Avorio nell'U16, nell'U17 e nell'U20, fa già parte della nazionale maggiore del suo paese. Il calciatore verrà aggregato alla Primavera nerazzurra". Ennesimo colpo in prospettiva per l'Atalanta.

