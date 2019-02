FANTACALCIO PROBABILI FORMAZIONI CONSIGLI 22A GIORNATA SERIE A / Chiuso il calciomercato, la Serie A e il Fantacalcio tornano con la 22a giornata di Serie A. Si parte sabato con la sfida salvezza tra Empoli e Chievo e i match Napoli-Sampdoria e Juventus-Parma. La domenica occhi puntati su Inter-Bologna delle 18.00 e Roma-Milan delle 20.30. Il turno andrà in archivio lunedì con Frosinone-Lazio (ore 19.00), e Cagliari-Atalanta (ore 21.00). Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 22a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 22a giornata

Empoli-ChievoVerona sabato ore 15:00

⚡Hot: Giaccherini a caccia del gol pesante. Traorè è un giocatore molto continuo

⛔Not: Jaroszynski non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Altro bonus per Di Lorenzo?

Empoli (3-4-2-1): Provedel, Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic, Farias; Caputo. Allenatore: Iachini

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; De Paoli, Bani, Rossettini, Jaroszynki; Rigoni, Kiyne, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Napoli-Sampdoria ore 18:00

⚡Hot: Quagliarella irrinunciabile anche a Napoli da ex. Ma occhio a Meret che vuole diventare un titolare fisso di Ancelotti

⛔Not: Ekdal stavolta è da evitare

⚽Sorpresa: Callejon potrebbe stupire nonostante un cliente scomodo come Murru

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Hamsik, Insigne; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Juventus-Parma sabato ore 20:30

⚡Hot: Pjanic è al rientro e vuole subito rompere il ghiaccio. Szczesny è una garanzia

⛔Not: Meglio evitare il centrocampo dei ducali

⚽Sorpresa: Prima con gol per Caceres?

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Douglas Costa. Allenatore: Allegri

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi. Allenatore: D’Aversa.

SPAL-Torino domenica ore 12:30

⚡Hot: Lazzari e Ansaldi: esterni di spinta. Meité può esaltarsi in una partita così fisica

⛔Not: Rincon ha il vizietto del cartellino

⚽Sorpresa: Fares sta crescendo anche nella qualità del gioco

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Felipe, Bonifazi; M. Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meitè, De Silvestri; Belotti, Zaza.

Allenatore: Mazzarri.

Genoa-Sassuolo domenica ore 15:00

⚡Hot: Radu sta pian piano diventando una certezza assoluta. Ok Sanabria e Berardi

⛔Not: Zukanovic non ci convince

⚽Sorpresa: Rolon non ha deluso al Castellani di Empoli

Genoa (4-4-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Criscito, Lazovic, Lerager, Radovanovic, Bessa; Kouamé, Sanabria. Allenatore: Prandelli.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

Udinese-Fiorentina domenica ore 15.00

⚡Hot: Chiesa-De Paul: qualità al potere! Muriel non vuole fermarsi: gol da ex

⛔Not: Fofana, i bonus faticano ad arrivare

⚽Sorpresa: Lasagna, anche dalla panchina, per allontanare la crisi

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D’Alessandro; De Paul, Okaka. Allenatore: Nicola.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, E. Fernandes, Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Pioli.

Inter-Bologna domenica ore 18.00

⚡Hot: Nainggolan come all'andata! Palacio non molla mai!

⛔Not: Calabresi rischia grosso e il malus è dietro l'angolo

⚽Sorpresa: Lautaro Martinez per rinascere!

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda; Cedric, Brozovic, Vecino, Nainggolan, Asamoah; Icardi, Lautaro Martinez. Allenatore: Spalletti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. Allenatore: Mihaijlovic.

Roma-Milan domenica ore 20.30

⚡Hot: Zaniolo si salva sempre! Piatek ha il piede caldo!

⛔Not: Fazio può andare in affanno con il bomber polacco

⚽Sorpresa: Paqueta è diventato insostituibile, adesso servono i bonus

Roma (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu

Frosinone-Lazio lunedì ore 19.00

⚡Hot: Ciano qualità e bonus. Immobile-Correa non deluderano

⛔Not: Sportiello meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: a destra o a sinistra, Lulic c'è sempre!

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Acerbi, Bastos, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa; Immobile. Allenatore: S. Inzaghi.

Cagliari-Atalanta lunedì ore 21.00

⚡Hot: aggrappati a Pavoletti! Zapata-Hateboer chi li toglie più?

⛔Not: Pasalic fuori casa può deludere, non fidatevi

⚽Sorpresa: Ionita, puntiamo sui suoi inserimenti!

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Atalanta (3-4-2-1): E. Berisha; Toloi, Palomino, G. Mancini; Hateboer, Pasalic, De Roon, Castagne; Pasalic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio

