CALCIOMERCATO REAL MADRID RASHFORD MANCHESTER UNITED / Nelle scorse settimane Marcus Rashford era stato accostato anche alla Juventus, ma stando a quanto riferito dal 'Sun', il Real Madrid sarebbe pronto a fare sul serio con un'offerta monstre per convincere il Manchester United.

Secondo il tabloid britannico gli spagnoli sono intenzionati all’acquisto dell’attaccante per la prossima estate, cercando però un pre-accordo in queste ore per anticipare un possibile rinnovo con lo United. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 110 milioni di euro per Marcus Rashford, in scadenza contrattuale nel 2020. Il club spagnolo inoltre alzerebbe sensibilmente anche l'ingaggio del classe 1997 britannico che in 'blancos' potrebbe guadagnare fino a 250mila a settimana.

