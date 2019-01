CALCIOMERCATO BOLOGNA MBAYE / AGGIORNAMENTO 13.56 - Per Mbaye ipotesi permanenza al Bologna rimane più realistica rispetto al Genoa, che è comunque interessata al giocatore in queste battute finali del mercato.

ORE 13.15 - Inserimento a sorpresa del Genoa per Ibrahima Mbaye.

Il terzino senegalese era molto vicino alla permanenza al, ma come raccolto da Calciomercato.it in questi minuti c'è il forte interessamento dei 'Grifoni'.

ORE 12.10 - A meno di colpi di scena, Ibrahima Mbaye non si muoverà dal Bologna in questa fase finale del mercato di gennaio. L'esonero di Filippo Inzaghi ha cambiato le carte in tavola sul futuro del 24enne terzino senegalese, che come raccolto da Calciomercato.it resterà in maglia rossoblu con l'obiettivo di conquistarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere del nuovo allenatore Mihajlovic. Sfuma così la pista Reims per l'ex 'canterano' dell'Inter, su cui aveva effettuato dei sondaggi anche il Palermo.

