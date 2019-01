CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS / Dopo settimane di voci su un possibile approdo di Nahitan Nandez al Cagliari si chiude la telenovela legata al futuro del centrocampista del Boca Juniors.

Il calciatore uruguaiano ha chiuso in prima persona la questione con delle brevi dichiarazioni riportate dal profilodel club argentino che non lasciano ulteriori margini di manovra: "Felice di restare al Boca". Queste le parole dipubblicate in foto dagli 'xeneizes' e corredate di risposta del club che scrive: "E noi felici che tu sia rimasto".