CALCIOMERCATO GENOA MACHIN / Il Genoa non perde di vista José Machin. Continua l'interesse dei 'Grifoni' per il giovane centrocampista in forza al Pescara, obiettivo per rinforzare il settore centrale dello scacchiere di Prandelli in queste ultime battute della finestra invernale.

Come raccolto da Calciomercato.it non si sono registrate però accelerazioni importanti in questa fase da parte del club ligure, anche se non è da escludere un nuovo affondo del Dg Perinetti da qui al gong del mercato (fissato per le 20 di questa sera) per regalare al tecnico di Orzinuovi il 22enne talento nato in Guinea Equatoriale. Sul giocatore c'è la forte concorrenza del