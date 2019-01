Calciomercato Roma, l'Arsenal non molla Monchi: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI - Nonostante la stagione disastrosa della Roma, complicata anche da alcune logiche di mercato non felicissime come l'acquisto di Pastore, che non era tuttavia la sua prima scelta, Monchi continua ad avere molte richieste all'estero.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it , la squadra più concretamente interessata al dirigente spagnolo resta l'. L'arrivo del dirigente spagnolo a Londra è fortemente sponsorizzato dall'anima iberica dei 'Gunners', rappresentata in primis da Unaie Raul, che hanno già sondato il terreno nelle scorse settimane dopo alcuni contatti.