CALCIOMERCATO MILAN DJENEPO HALILOVIC / Il Milan è tra le società più attive di queste ultime ore di calciomercato. I rossoneri vanno a caccia di un nuovo esterno offensivo da regalare a Gattuso per la seconda parte della stagione. Mentre tramonta la pista Carrasco diventa Saint-Maximin l'obiettivo numero uno in quella zona di campo ma non sarebbe l'unico nome sul taccuino della dirigenza rossonera.

Stando a quanto riportato da 'Sportmediaset', il Milan sarebbe impegnato anche sul fronte cessioni con, che potrebbe portare in dote proprio un nuovo esterno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il croato è in trattativa con lo Standard Liegi, club nel quale milita il giovane Moussa Djenepo, alternativa dell'ultimo minuto a Saint-Maximin. L'addio di Halilovic in direzione Belgio potrebbe proprio aprire la strada ad un possibile arrivo low cost del 21enne già seguito con grande attenzione da Moncada.

