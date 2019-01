Roma, l'ultimo saluto a Emiliano Di Nardo

EMILIANO DI NARDO / Si terranno oggi, presso la chiesa Santa Maria Juanua Coeli in Piazza Cornelia a Montespaccato, i funerali di Emiliano DiNardo, speaker e inviato di fede romanista scomparso prematuramente all'età di 39 anni lo scorso 21 gennaio.

Le celebrazioni inizieranno alle ore 12, anche se per motivi logistici è consigliabile arrivare in anticipo. In una nota, il fratello ha voluto ringraziare "tutti per il calore e la partecipazione e si raccomanda di venire al funerale muniti di sciarpa della Roma!".

