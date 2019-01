Calciomercato Juventus, mossa d'anticipo per Ndombele

CALCIOMERCATO JUVENTUS NDOMBELE LIONE / La Juventus non dovrebbe effettuare movimenti di rilievo in queste ultime ore di mercato, ma prepara già le mosse per la prossima stagione. A centrocampo arriverà Ramsey, ma non è finita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri sono sempre molto attivi sudel. Come riportato da 'Tuttosport', Paratici vuole evitare un altro casoe dunque un'altra asta furibonda, e vuole provare a giocare d'anticipo per beffare la concorrenza, su tutti