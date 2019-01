Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO Faggiano fa il punto su Bruno Alves

CALCIOMERCATO JUVENTUS BRUNO ALVES - Dopo l'infortunio di Bonucci, in casa Juventus si deve fare i conti anche con il ko di Chiellini, uscito dopo un quarto d'ora nel match di Coppa Italia contro l'Atalanta. Senza i suoi due big, la difesa bianconera ha ballato alla grande, facendo suonare un campanello d'allarme in vista della Champions.

Ecco perché in questo ultimo giorno della sessione invernale di mercato la 'Vecchia Signora' potrebbe prendere un altro centrale. Il nome più caldo è quello dell'esperto portoghese. Intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it , tuttavia, il direttore sportivo delchiude alla possibile cessione: "Non si fa niente per Bruno Alves, non abbiamo parlato con nessuno, neanche con la Juve - ha dettoai nostri microfoni - Rinnoverà col Parma? Sì".

dall'inviato all'Hotel Da Vinci, Giorgio Musso

