JUVENTUS CHAMPIONS RONALDO - La sconfitta contro l'Atalanta ha sancito l'eliminazione della Juventus dalla Coppa Italia, competizione che la squadra di Allegri aveva sempre vinto negli ultimi quattro anni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I bianconeri devono quindi dire addio al sogno del Triplete: se lo scudetto sembra già indirizzato verso Torino, il grande obiettivo stagionale resta la. In Europa sono vietati passi falsi come sottolinea il giornalista Ilarioa 'Radio Radio': "Se la Juve non va almeno in finale di Champions è il più grande flop finanziario della storia del calcio. Hanno investito tantissimo per prendereche è il giocatore più importante al mondo e non possono fallire".