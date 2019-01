CALCIOMERCATO ULTIMO GIORNO / Giovedì 31 gennaio, ore 20: è partito il conto alla rovescia per il gong che chiuderà la sessione invernale del calciomercato. Ultimo giorno per le squadre di Serie A e non solo per provare a rinforzare le proprie rose: ore come al solito convulse e quest'anno anche le big sono attive, cercando di piazzare un colpo last minute che vada incontro alle esigenze tecniche dei rispettivi allenatori. Ci pensa la Juventus, alle prese con l'emergenza difesa dopo gli infortuni di Bonucci e Chiellini; ci lavora il Milan che vuole garantire un nuovo esterno offensivo a Gattuso; non è da meno la Roma che dopo l'umiliazione in coppa Italia è alle prese anche con le riflessioni su Di Francesco; e poi Inter e Napoli che si concentrano più sull'estate. Calciomercato.it vi offre un riepilogo sui possibili colpi dell'ultimo giorno di mercato: da Bruno Alves alla Juventus a Carrasco al Milan, le possibili operazioni delle big di Serie A.

Calciomercato Juventus, un difensore last minute: le ultime su Bruno Alves

Sembrava che il calciomercato Juventus per questa sessione fosse in pratica già chiuso ed invece una serie di infortuni ha riaperto la questione. Dopo il ko di Bonucci, Allegri aveva escluso un intervento riparatore sul mercato, ma l'infortunio di Giorgio Chiellini durante la sfida di coppa Italia con l'Atalanta ha riaperto i giochi, spingendo la dirigenza bianconera ad una riflessione: restare così, rischiando di dover giocare l'andata di Champions contro l'Atletico Madrid in piena emergenza o provare ad acquistare un nuovo difensore? Tempo per pensare ce n'è poco ed allora Paratici sta provando comunque ad esplorare diverse piste. La più concreta è quella che porta a Bruno Alves del Parma: nonostante la smentita del direttore sportivo ducale Daniele Faggiano in esclusiva a Calciomercato.it, il portoghese resta il nome principale nel caso in cui la Juventus decidesse di acquistare un difensore. Le alternative arrivano dall'estero: Garay del Valencia, Mustafi dell'Arsenal o Ivanovic dello Zenit.

Calciomercato Milan, cercasi esterno: Carrasco o Saint-Maximin

Solo idee con la consapevolezza che per mettere a segno un colpo bisognerà vincere la corsa contro il tempo.

Presto dovrà fare anche Leonardo se vuole completare il calciomercato Milan con un esterno offensivo. La ricerca va avanti da settimane, rallentata dall'operazione che ha portato Piatek alla corte di Gattuso. Operazione ben riuscita a giudicare dai primi risultati, ma ora c'è da completare il quadro. Carrasco è l'esterno sul quale si lavora da più tempo ma l'operazione appare molto difficile: dall'entourage del belga filtra pessimismo con il Dalian Yifang che ha fatto muro. Tra le alternative possibili c'è Saint-Maximin del Nizza: contatto concreto ma anche in questo caso occorre scontrarsi con il muro del club francese che non vuole perdere un pilastro della formazione dopo aver ceduto già Balotelli. Altro nome è quello di Groeneveld ma il tempo stringe e non è escluso che la rosa rossonera resti così.

Calciomercato, dalla Roma al Napoli: colpo last minute?

Tutta da scrivere l'ultima giornata di mercato della Roma: la disfatta di Firenze ha aperto una crepa in un muro già di per sé poco solido. Per i giallorossi è la giornata delle riflessioni con Monchi e Pallotta che si parleranno per decidere il futuro di Eusebio Di Francesco. La rosa capitolina avrebbe bisogno di rinforzi ma si è arrivati all'ultimo giorno senza trovare il profilo adatto. Per la difesa sembrava potesse essere quello di Vida del Besiktas ma dalla Turchia è arrivata la chiusura alla cessione del croato: si riuscirà a convincere la società di Istanbul? A centrocampo è invece sfumato Barrios, destinato allo Zenit.

Ore convulse quindi in casa Roma, mentre Inter e Napoli restano alla finestra: i nerazzurri hanno disinnescato il caso Perisic. Niente accordo con l'Arsenal e, salvo colpi di scena, conferma del croato almeno fino al termine della stagione. Ora toccherà a Spalletti riuscire a stimolarlo da qui a maggio; stesso discorso anche per Miranda e Candreva: anche loro resteranno in nerazzurro. Ausilio e Marotta lavorano su De Paul a questo punto per la prossima stagione. Sul fronte Napoli, dopo aver resistito agli assalti del Psg per Allan, stoppate (per ora) le sirene cinesi per Hamsik. In entrata da registrare l'offerta per Bennacer dell'Empoli, acquisto eventualmente per il campionato che verrà. Per questo i giochi sono ormai fatti o quasi: poche ore e calerà il sipario. Ci sarà spazio per un colpo last minute?

