Roma, giallorossi nervosi: che litigio tra Dzeko e Cristante

ROMA DZEKO CRISTANTE / Il 7-1 incassato in casa della Fiorentina in Coppa Italia entra di diritto tra le cadute più rovinose della storia della Roma. Serata da dimenticare per i giallorossi, assolutamente inconsistenti in campo e sempre più nervosi con il passare dei minuti.

Nel secondo tempo, violento battibecco in due fasi tra Edine Bryan. Il centravanti e il centrocampista se ne sono dette di tutti i colori, con il primo che ha addirittura dato una pallonata al secondo. Il bosniaco si è poi fatto espellere dall'arbitro