CALCIOMERCATO ULTIMISSIME NEWS IN TEMPO REALE / AGGIORNAMENTO ORE 9.10 - Barrios verso lo Zenit per 18 milioni e Olaza nel mirino del Celta: Nandez, dopo la trattativa sfumata col Cagliari, si prepara a rimanere al BocaJuniors. Almeno fino a giugno.

ORE 8.25 - Non si prevedono movimenti in casa Inter. Spalletti e la dirigenza hanno chiuso alla cessione di Perisic e anche di altri calciatori. A meno di colpi di scena al momento non previsti, i nerazzurri in queste ore saranno protagonisti solamente con operazioni minori.

ORE 8.00 - Lo stop di Chiellini inguaia la Juventus che potrebbe muoversi prima delle 20 per un difensore. Il Ds del Parma Faggiano ha chiuso le porte per Bruno Alves, anche se i contatti vanno avanti.

Attendiamo sviluppi.

ORE 7.45 - Giornata molto importante in casa Roma. Atteso il vertice tra Monchi e Di Francesco, mentre si cerca di capire se c'è spazio per un rinforzo in queste ultime ore dopo il pesantissimo ko in Coppa Italia.

ORE 7.15 - Si registra lo sprint della Spal per il portiere Renzo Rodriguez dell'Independiente. In corso valutazioni sulla chiusura dell'affare, mentre Chievo e Spezia restano sullo sfondo.

Dentro o fuori, è il giorno della verità: è il il deadline day. Si chiude oggi, alle 20, la sessione invernale di calciomercato per i club di Serie A, chiamati a stringere settima di contatti e riunioni per convertirle in affari dell'ultima ora oi bisognerà rimandare tutto alla prossima estate. Nonostante diverse società abbiano annunciato che non effettueranno movimenti, ci si aspetta comunque una giornata molto movimentata dopo gli sviluppi delle scorse ore. Gli inviati di Calciomercato.it a Milano vi riporteranno in diretta tutte le trattative di questa giornata.

