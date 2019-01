CALCIOMERCATO ULTIMISSIME NEWS IN TEMPO REALE / AGGIORNAMENTO ORE 17.47 - Genoa protagonista, in uscita. Continua la trattativa per Sandro con l'Udinese, si tratta sulla base di un prestito fino alla fine della stagione in corso. Parti ancora al lavoro.

ORE 17.25 - E' fatta per il passaggio di Romulo alla Lazio. Il centrocampista lascia il Genoa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto.

ORE 17.00 - Kownacki lascia la Sampdoria. Ufficiale il suo passaggio in prestito con diritto di riscatto al FortunaDusseldorf.

ORE 16.20 - Empoli scatenato in questi minuti: annunciati anche Pajac e Farias mentre Zajc sta per volare al Fenerbahce.

ORE 16.07 - Lo avevamo anticipato ieri, adesso l'accordo è stato chiuso: Leo Baptistao si trasferisce in Cina, al Wuhan Zall: contratto per i prossimi tre anni, all'Espanyol andranno 6 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

ORE 16.03 - Lungo colloquio tra il direttore sportivo del Parma, Faggiano, e Tullio Tinti, agente tra gli altri di Andrea Ranocchia, difensore in scadenza di contratto con l'Inter alla fine della stagione in corso.

ORE 15.47 - La trattativa tra il Genoa e l'Udinese per Sandro prosegue. Al momento, però, manca ancora qualcosa per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio: parti al lavoro.

ORE 15.15 - È arrivata anche la Juventus all'hotel Da Vinci rappresentata dal dirigente Cherubini.

ORE 15.10 - Svolta a sorpresa nell'affare Federico Ricci-Spal: salta la trattativa in dirittura d'arrivo.

ORE 14.55 - Colpo del Brescia che mette le mani su Martella del Crotone.

ORE 14.40 - Halilovic sta per lasciare il Milan: secondo 'Sky' è fatta con lo StandardLiegi.

ORE 14.10 - Il Chievo è sempre più vicino all'ex Roma Rosi, attualmente svincolato.

ORE 13.55 - Per Romulo alla Lazio serve che il Bologna prenda Basta, ma prima i felsinei devono liberare uno slot: Mbaye interessa al Genoa, ma per ora è più probabile che rimanga in Emilia.

ORE 13.30 - Al 'Da Vinci' è arrivato pure Pradè, ds Udinese.

ORE 13.15 - Inserimento a sorpresa del Genoa per Ibrahima Mbaye, che sembrava ormai ad un passo dalla permanenza al Bologna.

ORE 13.12 - Romulo sempre più vicino alla Lazio. Il Genoa ha autorizzato il calciatore a trattare con il club biancoceleste, segno che tra Preziosi e Lotito c'è l'accordo.

ORE 12.50 - Da tenere sotto osservazione la trattativa tra Lazio e Genoa per Romulo: l'italo-brasiliano pare avvicinarsi ai biancocelesti.

Si attendono sviluppi.

ORE 12.25 - Eysseric lascia la Fiorentina e la Serie A: UFFICIALE il trasferimento al Nantes.

ORE 12.10 - Rientra un caso spinoso al Bologna: come raccolto da Calciomercato.it, il terzino Ibrahima Mbaye resta in Emilia.

ORE 12.00 - Arrivati al 'Da Vinci' Pagliari (agente tra gli altri di Gabbiadini), Pasqualino Foggia (Ds Benevento), Simone Pepe, Antonini e Martina, agente di Buffon.

ORE 11.20 - Continua il pressing del Genoa per Machin (Pescara), anche se al momento non ci sono accelerazioni importanti nella trattativa. L'affare è in salita.

ORE 11.00 - La Spal ha preso Regini dalla Sampdoria con la formula del prestito più diritto di riscatto.

ORE 10.50 - Si anima l'hotel Da Vinci con i protagonisti del mercato che iniziano ad arrivare. Oltre al Genoa, rappresentato da Perinetti, si vede anche l'agente Tullio Tinti che tra gli altri cura gli interessi di Darmian e Ranocchia.

ORE 10.05 - Chiusura definitiva, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, del ds del Parma Faggiano all'addio di Bruno Alves: "Nessun contatto, nemmeno con la Juventus".

ORE 9.20 - Nuove conferme dagli inviati di Calciomercato.it sul trasferimento ormai imminente di Zajc dall'Empoli al Fenerbahce. In arrivo la fumata bianca. Nell'affare, riferisce 'Sky', dovrebbe essere incluso Salih Ucan che, attualmente in prestito, diventerebbe definitivamente di proprietà dei toscani.

ORE 9.18 - Marco Sau sempre più verso la Sampdoria secondo quanto raccolto dagli inviati di Calciomercato.it. Accordo raggiunto tra le parti, si limano gli ultimi dettagli in attesa dell'ultimo ok del Cagliari.

ORE 9.10 - Barrios verso lo Zenit per 18 milioni e Olaza nel mirino del Celta: Nandez, dopo la trattativa sfumata col Cagliari, si prepara a rimanere al BocaJuniors. Almeno fino a giugno.

ORE 8.25 - Non si prevedono movimenti in casa Inter. Spalletti e la dirigenza hanno chiuso alla cessione di Perisic e anche di altri calciatori. A meno di colpi di scena al momento non previsti, i nerazzurri in queste ore saranno protagonisti solamente con operazioni minori.

ORE 8.00 - Lo stop di Chiellini inguaia la Juventus che potrebbe muoversi prima delle 20 per un difensore. Il Ds del Parma Faggiano ha chiuso le porte per Bruno Alves, anche se i contatti vanno avanti. Attendiamo sviluppi.

ORE 7.45 - Giornata molto importante in casa Roma. Atteso il confronto tra Monchi e Pallotta, mentre si cerca di capire se c'è spazio per un rinforzo in queste ultime ore dopo il pesantissimo ko in Coppa Italia.

ORE 7.15 - Si registra lo sprint della Spal per il portiere Renzo Rodriguez dell'Independiente. In corso valutazioni sulla chiusura dell'affare, mentre Chievo e Spezia restano sullo sfondo.

Dentro o fuori, è il giorno della verità: è il il deadline day. Si chiude oggi, alle 20, la sessione invernale di calciomercato per i club di Serie A, chiamati a stringere settima di contatti e riunioni per convertirle in affari dell'ultima ora oi bisognerà rimandare tutto alla prossima estate. Nonostante diverse società abbiano annunciato che non effettueranno movimenti, ci si aspetta comunque una giornata molto movimentata dopo gli sviluppi delle scorse ore. Gli inviati di Calciomercato.it a Milano vi riporteranno in diretta tutte le trattative di questa giornata.

