Calciomercato Napoli, rivoluzione Ancelotti: tre big via in estate?

CALCIOMERCATO NAPOLI ANCELOTTI MERTENS HAMSIK CALLEJON / L'eliminazione in Coppa Italia induce a qualche riflessione in casa Napoli. Ancelotti sta rivoltando di continuo la squadra come un calzino, per capire potenzialità e limiti del gruppo e la funzionalità di determinati elementi.

Le ultime prestazioni di alcuni del gruppo storico, però, portano a pensare che in estate possa essere necessaria una rivoluzione e ripartire se non da zero almeno per un ciclo completamente nuovo. A prescindere dalle valutazioni su, per i quali arriveranno, di sicuro, offerte monstre, sul piede di partenza, secondo il 'Corriere dello Sport', a giugno potrebbero essere, ormai abbondantemente sopra i 30 anni.e magari, nei sogni di, i sostituti designati.