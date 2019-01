Calciomercato Inter, a vuoto il tentativo last-minute per Özil

CALCIOMERCATO INTER ÖZIL / È stato uno dei grandi nomi che hanno animato questo gennaio di calciomercato, ma salvo clamorose sorprese che al momento non si intravedono all'orizzonte Mesut Özil resterà all'Arsenal.

Almeno fino al termine di questa stagione.

A lungo accostato anche all'Inter come grande sogno di mercato soprattutto nell'ottica di un possibile scambio con Ivan Perisic che ha chiesto la cessione ed era nel mirino dei 'Gunners', Özil nelle scorse ore era tornato ad infiammare le voci, relative però al Paris Saint-Germain. L'infortunio di Neymar ha spinto infatti i parigini a muoversi per un altro grande nome e ci sarebbe stato un tentativo per il tedesco dell'Arsenal che però, secondo quanto riporta il 'Daily Mirror', avrebbe declinato l'offerta per il trasferimento in prestito decidendo di rimanere a Londra. Contro il Cardiff, tra l'altro, è tornato in campo da titolare indossando anche la fascia da capitano.

