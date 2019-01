Calciomercato Juventus, forcing su Savic per giugno

CALCIOMERCATO JUVENTUS SAVIC ATLETICO MADRID / L'infortunio di Chiellini di ieri sera, se ce ne fosse stato bisogno, ha acceso i riflettori sull'esigenza, in casa Juventus, di rinnovare il pacchetto difensivo. Il difensore toscano va per i 35 anni, Barzagli è a fine corsa e anche Bonucci e Caceres sono over 30. Il primo obiettivo per l'estate è De Ligt, ma occhio alla pista Savic.

L'ex difensore dellaera presente sul 'pizzino' die può aprirsi una trattativa con l'. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', ieri a Milano Paratici ha incontrato il suo omologo dei Colchoneros, Andrea. Per ora, fumata grigia (la richiesta degli spagnoli è di almenodi euro), ma in occasione del doppio confronto inse ne riparlerà senz'altro.