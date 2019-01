CALCIOMERCATO SERIE A RAMSEY GODIN / Con l'arrivo del mese di febbraio, il calciomercato non si è certamente concluso. Anzi i club potranno così muoversi per arrivare a giocatori con il contratto in scadenza nel prossimo giugno e che saranno quindi liberi di accasarsi a parametro zero. La lista in tutta Europa è lunghissima e qualcuno sembra già pronto a cambiare maglia, destinazione Serie A. Tra questi Aaron Ramsey e Diego Godin diretti, rispettivamente, alla Juventus e all'Inter.

Calciomercato Serie A, da Mata a Kompany: quanti nomi dall'Inghilterra

Non solo Ramsey. Il gallese dell'Arsenal è ormai un promesso sposo della Juventus, ma sono davvero tantissimi i giocatori in scadenza di contratto a giugno che militano in Premier League. Se Martial ha ormai prolungato ufficialmente con il Manchester United, con De Gea che potrebbe seguirlo, lo stesso non si può dire di Antonio Valencia o di Ashley Young. I due esperti esterni fanno gola anche alla Serie A, con Inter (nel caso dell'ecuadoriano) e Roma (dell'inglese) particolarmente vigili. In casa United attenzione anche a Juan Mata, anche lui accostato a Inter e Juventus, ma di cui si parla di un possibile rinnovo. Ci sono poi Andres Pereira, nel mirino della Fiorentina e Ander Herrera, che piace al Milan ma anche ad Athletic Bilbao e Atletico Madrid. Chi poi potrebbe lasciare l'altra sponda di Manchester è Vincent Kompany: Guardiola spera nel rinnovo, che però non appare scontato. Da Londra invece, sponda Chelsea, è pronto a fare le valigie Gary Cahill, anche lui seguito dalle milanesi e non solo. Rinnovo che ancora non è arrivato neppure per Olivier Giroud e per David Luiz, con il Benfica che sogna il ritorno nonostante il brasiliano sia vicino a firmare per un altro anno. Potrebbero invece dire addio all'Arsenal l'attaccante Danny Welbeck e lo spagnolo Nacho Monreal, mentre sembra difficile che la carriera di Daniel Sturridge, anche lui in passato accostato a club italiani, possa proseguire in quel di Liverpool.

Calciomercato, da Rabiot a Filipe Luis: i nomi in Francia, Spagna e Germania

Guardando in Francia i nomi più interessanti in scadenza a giugno sono sostanzialmente due. Uno è Adrien Rabiot, corteggiato da mezza Europa. Su di lui c'è l'interesse di Tottenham, Barcellona, Arsenal, ma anche Juventus, Milan, Inter e Roma. Per l'altro nome sembra invece possibile il ritorno in Serie A: si tratta di Mario Balotelli. Il centravanti italiano si è appena trasferito all'Olympique Marsiglia, ma il suo contratto scadrà comunque tra sei mesi. Vedremo se la sua carriera proseguirà alla corte di Rudi Garcia.

Calciomercato, da Herrera a Maher: occasioni nel resto d'Europa

Dalla Francia attenzione poi alle occasioni, terzino brasiliano (comunitario) ex Manchester United ora ale al portiere ex viola, in forza al. In Germania l'Inter è attratta e non poco dall'esperto Arjen, in uscita dal, che però potrebbe anche decidere di concludere la sua carriera in Asia, più precisamente in Giappone. Da Monaco sembra pronto a partire anche Franck, mentre allettante e non poco è l'opzione Max. L'attaccante delancora non ha rinnovato il proprio contratto e potrebbe lasciare il club biancoverde. Tra le altre idee a costo zero ci sono il terzino(exora al Bayern), l'attaccante brasiliano, lo svizzeroe il coreano. In Spagna invece il nome di punta è Diego L'uruguagio ha già svolto le visite mediche per l'Inter , ma potrebbe non essere l'unica pedina a lasciare l'Atletico Madrid. Anche, che piace a Juventus,e alle milanesi non ha ancora rinnovato il proprio contratto, così come l'altro terzino,. Le occasioni spagnole riguardano soprattutto la difesa: oltre ai tre 'Colchoneros', a costo zero ci sono il difensore argentinoe il centrale Victor, visto al. Occhio anche al basco: incerto il suo futuro a Bilbao.

Nella penisola iberica anche il Portogallo offre nomi interessanti. In casa Porto in particolare le big italiane tengono d'occhio il caso Hector Herrera. Il messicano ancora non ha rinnovato e Inter, Roma, Milan e Juventus sono all'erta, pronte a lanciare l'assalto decisivo. Anche l'algerino Brahimi, che piace alla Lazio e ai rossoneri, oltre che in Premier e al Marsiglia, sembra lontano dalla firma con i Dragoni. Il club biancoblu potrebbe poi salutare anche l'ala Hernani e l'attaccante Adrian Lopez (ex Atletico Madrid). In casa Benfica invece, il greco Samaris, seguito in questa sessione dal Frosinone, è il nome di maggior rilievo. Spostandosi in Belgio il nome di punta è il portiere messicano Ochoa, seguito la scorsa estate dal Napoli, mentre la Lazio potrebbe fare più di un pensiero al belga Boyata, da tempo nel mirino e libero a giugno visto il (per ora) mancato rinnovo con il Celtic. I biancoverdi di Scozia potrebbero poi salutare anche l'esperto terzino svedese Lustig, anche lui in scadenza. In Olanda occhio ad Adam Maher. Il centrocampista non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dell'Az e alcune squadre italiane lo hanno messo nel mirino. Oltre a lui il club di Alkmaar potrebbe perdere anche il terzino Van Rhijn.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui