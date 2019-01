CALCIOMERCATO ESTERO TOP 10 / La finestra invernale di calciomercato ha regalato importanti sorprese non solo in Italia, ma anche in giro per tutta l'Europa. Molte squadre hanno perfezionato diversi acquisti per rinforzare la propria rosa per la seconda parte di stagione cercando anche di anticipare i tempi in vista dell'estate. Ma quali sono i 10 colpi più costosi dell'estero effettuati nella finestra invernale di calciomercato? Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato, all'estero comanda il Chelsea: Pulisic è il più pagato

Mentre in Italia è stato il Milan a distinguersi con gli acquisti di Piatek e Paquetà, è il Chelsea di Maurizio Sarri a comandare questa speciale top 10: il 2 gennaio la dirigenza dei 'Blues' ha annunciato l'acquisto di Christian Mate Pulisic, ala del Borussia Dormtund, per 64 milioni di euro, lasciandolo poi in prestito ai gialloneri fino al termine della stagione.

Al secondo posto troviamo Leandro, passato alproprio negli ultimi giorni di mercato: i parigini hanno versato nelle casse dellobenUltimo gradino del podio per ilche, in questa finestra invernale di mercato, ha esercitato l’opzione di acquisto per il centrocampista brasilianoversando nelle casse del42 milioni di euro.

Ecco la top 10 dei colpi più costosi all'estero:

1 - Pulisic (da Borussia Dortmund a Chelsea): 64 milioni

2 - Paredes (da Zenit a Paris Saint-Germain): 47 milioni

3 - Paulinho (da Barcellona a Guangzhou Evergrande): 42 milioni

4 - Almiron (da Atlanta United a Newcastle): 24 milioni

5 - Solanke (da Liverpool a Bournemouth): 21,20 milioni

6 - Castro (da Atletico Madrid a Wolverhampton): 20,50 milioni

7 - Talisca (da Benfica a Guangzhou Evergrande): 19,20 milioni

8 - Haidara (da Salisburgo a Lipsia): 19 milioni

9 - Brahim Diaz (da Manchester City a Real Madrid): 17 milioni

10 - Balerdi (da Boca Juniors a Borussia Dormtund): 15,50 milioni

