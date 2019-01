CALCIOMERCATO LAZIO KENNY LALA / Lazio attiva anche in entrata in queste ultime ore di mercato. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il club biancoceleste è partito all'assalto di Kenny Lala, terzino destro francese in forza allo Strasburgo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'affare è molto difficile, però Iglici sta provando concretamente tanto che ha già messo sul piatto una proposta da. La società francese, che al classe '91 ha rinnovato il contratto la scorsa settimana fino al, parte però da una richiesta. La distanza è quindi importante, ma non si può escludere che si possa colmare considerato che il ds della Lazio vanta eccellenti rapporti col presidente dello Strasburgo, Marc, suo compagno di squadra circa vent'anni fa in Germania, al Karlsruhe.