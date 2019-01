CALCIOMERCATO INTER CONTE / "Sicuramente manca un po' il campo, però avevo deciso di prendere quest'anno per riposarmi". Lo ha detto Antonio Conte ai microfoni di 'Sky Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico pugliese è dato in pole per la sostituzione - a giugno - di Spalletti sulla panchina dell'Inter: "Sono molto sereno in atteso della nuova destinazione, ma assolutamente non ho ricevuto nessuna offerta dai nerazzurri". In chiusura Conte ha evitato di commentare il cattivo momento della sua ex squadra, il Chelsea stasera sconfitto 4-0 dal Bournemouth: "E il passato, non mi va di parlarne anche perché con loro c'è una causa in corso".