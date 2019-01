CALCIOMERCATO GENOA UDINESE SANDRO / Avventura ai titoli di coda per Sandro al Genoa. L'ex centrocampista del Benevento è pronto per una nuova avventura sempre in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il calciatore è vicino a trasferirsi all'