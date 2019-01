Atalanta-Juventus, errore De Sciglio: difensore nel mirino!

Siamo in tempo per dare via de sciglio? #AtalantaJuve

Non vedevamo un assist agli avversari come quello di De Sciglio da quando Renzi disse "se perso il referendum lascio la politica".

«Caceres non è un ripiego», ha detto Allegri. E infatti oggi pur di non metterlo in campo ha inserito Cancelo e ha spostato un terzino (De Sciglio) a fare il centrale.



Indubbiamente i 2 migliori in campo #AtalantaJuve