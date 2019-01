COPPA ITALIA ATALANTA JUVENTUS / Dopo la Roma, ko per 7-1 contro la Fiorentina, saluta la Coppa Italia ai quarti anche la Juventus.

Bianconeri meritatamente sconfitti da un'super: 3-0 il risultato finale,(doppietta) i marcatori, con tante 'grazie' prima a Cancelo e infine a De Sciglio, di una partita giocata malissimo dalla formazione di Allegri, espulso pure nel primo tempo a causa delle eccessive proteste dopo il due a zero di Zapata. Questa sconfitta è un serio campanello d'allarme per la 'Vecchia Signora' - che stasera ha perso per infortunio anche capitanoltre che la prima partita stagionale in Italia - soprattutto in ottica doppia supersfida dicontro l'Atletico Madrid, mentre è una ulteriore conferma sul fatto che questa Atalanta possa davvero 'sognare' più di un posto in Europa League.

ATALANTA-JUVENTUS 3-0

37' Castagne, 39' e 86' Zapata



