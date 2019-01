Chelsea, esordio in Premier League amaro per Higuain: disastro Sarri

PREMIER LEAGUE BOURNEMOUTH CHELSEA HIGUAIN / Inizia male l'avventura in Premier League per Gonzalo Higuain. L'ex attaccante del Milan ha giocato 65 minuti prima della sostituzione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Maurizioha deciso di far entrare al suo postosul risultato di 2 a 0 contro i rossoneri del. Poi sono arrivati anche il terzo e il quarto gol di King e compagni, non proprio una buona notizia per, che non può certamente dormire sogni tranquilli, con una qualificazione in Champions tutta da conquistare.