CALCIOMERCATO ROMA MONCHI DI FRANCESCO / Il ds della Roma, Monchi, ha fatto il punto della situazione al termine del match perso per 7 a 1 contro la Fiorentina. Il dirigente - ai microfoni dei giornalisti presenti - ha allontanato l'ipotesi esonero per Di Francesco: "Non è a rischio, se qualcuno è in discussione è il direttore sportivo che ha fatto la squadra e ha dato fiducia a Di Francesco.

Oggi i calciatori e l'allenatore hanno la fiducia più grande possibile..."

MERCATO - "Pensate che prendendo uno o due giocatori si risolva? Non dobbiamo fare confusione, questa squadra è più forte di quello che ha fatto oggi, è più vicina a quella che ha fatto il primo tempo a Bergamo, col Torino. Dobbiamo ricominciare ma dobbiamo avere fiducia in questa squadra e in questo staff tecnico. Almeno io ce l'ho e sono, fino ad adesso, il direttore sportivo"

